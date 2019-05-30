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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 18:12

Son dakika haberi: 'da bomba alarmı!

'da bomba alarmı polisi harekete geçirdi. 'da yapılan bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine hareket etti. Bomba imha uzmanlarını yaptığı çalışma sonrası bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Fransa'da bomba alarmı!

'nın şehrinde bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Strazburg şehrinde yer alan ve turistik bölge olan Küçük Fransa bölgesinin, büyük bir kısmı tahliye edildi.

STRAZBURG'UN EN YAYGIN TURİSTİK BÖLGESİ
Yerel medya, polise yapılan bomba ihbarı sonrası polis ekiplerinin Küçük Fransa bölgesinde bulunan 130 kişiyi tahliye ettiğini duyurdu. Bölgenin Strazburg şehrindeki en yaygın turistik bölge olduğu belirtildi.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
Bomba imha uzmanlarını yaptığı çalışma sonrası bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

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