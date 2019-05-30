Kadir gecesi mesajları 2019 - Kadir gecesi Whatsapp cep telefonu resimli kutlama mesajı SMS'leri. Kadir Gecesi yarın akşam kutlanıyor. Kadir Gecesine özel en güzel sözlerle resimli olarak mesajları hazırladık. Sevdiklerinize Kadir Gecesi mesajlari atmayı ihmal etmeyin. Kadir Geceniz kutlu olsun. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbeerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kuran-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."