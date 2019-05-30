Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. Meclis ne zaman açılacak, Mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde. Af açıklaması bekleyen vatandaşlar da reform açıklamasını heyecanla bekliyorlar.
Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. Meclis ne zaman açılacak, Mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde. Af açıklaması bekleyen vatandaşlar da reform açıklamasını heyecanla bekliyorlar.
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