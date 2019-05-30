Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.05.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 11:47

haberleri: Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste

, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır" demişti. Gül açıklamasında "Bu yol haritamız olacaktır.

Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. Meclis ne zaman açılacak, Mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde. Af açıklaması bekleyen vatandaşlar da reform açıklamasını heyecanla bekliyorlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri30 Mayıs genel af haberleri: Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri