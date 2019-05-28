Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerin ardından yeni askerlik sistemine dair detaylar da netlik kazanmaya başladı. Şimdi gözler yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak sorusuna çevrildi. Birçok kişi merakla "Yeni askerlik sistemi asıl olacak ve askerlik süresi düşecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE SON DURUM NE?

Teklife göre Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Teklifle, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanacak düzenlemeye göre, askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayan ve 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde sona eren süreyi içeriyor.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay adayı, yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu, yedek astsubay statüsüne ayrılanlardan, astsubay astçavuş nasbedilinceye kadar geçen dönemde bulunan yükümlüleri tanımlıyor.

Yedek astsubay aday adayı, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları ile 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olan yükümlüleri ifade ediyor.

YEDEK SUBAY SEÇİMİ

4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kumrularından mezun olanlarla yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, TSK'nin ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılacak.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan yükümlülerden, istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

YEDEK ASTSUBAY SEÇİMİ

TSK'nin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçilecek.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

ASKERLER ERKEN TERHİS OLACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini, bu süreyi dolduranların kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşacağını söyledi.

Mehmet Muş, "Şu anda askerde olanlar yararlanacak mı?" sorusuna "Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 6 ayı dolduranlar terhis olabilecekler." şeklinde yanıt verdi. Muş, isterlerse bu kişilerin 6 ay daha görev yapabileceğini istemezlerse de terhis olabileceğini belirtti.

Kanun yürürlüğe girdiğinde kaç kişinin terhis olacağının sorulması üzerine Muş, bunun planlamasını Genelkurmay Başkanlığının yaptığını belirterek, gerekli açıklamaları onların yapacağını ifade etti.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM Genel Kurulu bu hafta çalışmalarına 27 Mayıs'ta başladı. Gündemdeki konuların tamamlanmaması durumunda Genel Kurul, cuma günü de toplanacak. Genel Kurulda bu hafta AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi görüşülecek.