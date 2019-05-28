Yaklaşık 130 bin askerin gözü bu hafta Meclis'te olacak. Bu hafta yeni askerlik düzenlemesi yasalaşır ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerse, binlerce genç terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu askerlik 6 aya inecek. Yeni askerlik düzenlemesiyle uzun dönem-kısa dönem ortadan kalkacak. Uzun dönem için askerde olanlardan 6 ayı dolduran erler yasanın yürürlüğe girmesiyle hemen terhis olacak. Şu anda silah altında uzun dönem için askerde olan 350 bin er bulunuyor. Düzenleme geçen hafta AK Parti tarafından yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Aynı gün Danışma Kurulu kararıyla gecikilmeden komisyonda görüşülerek kabul edildi. Teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
- Ekonomi
- 28.05.2019
- Gazete
Yeni askerlik sistemi yasalaşır ve yürürlüğe girerse, binlerce genç erken terhis olacak
Yeni askerlik sistemi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Bu hafta yasalaşır ve yürürlüğe girerse, binlerce genç erken terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek.
Yaklaşık 130 bin askerin gözü bu hafta Meclis'te olacak. Bu hafta yeni askerlik düzenlemesi yasalaşır ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerse, binlerce genç terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu askerlik 6 aya inecek. Yeni askerlik düzenlemesiyle uzun dönem-kısa dönem ortadan kalkacak. Uzun dönem için askerde olanlardan 6 ayı dolduran erler yasanın yürürlüğe girmesiyle hemen terhis olacak. Şu anda silah altında uzun dönem için askerde olan 350 bin er bulunuyor. Düzenleme geçen hafta AK Parti tarafından yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Aynı gün Danışma Kurulu kararıyla gecikilmeden komisyonda görüşülerek kabul edildi. Teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
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