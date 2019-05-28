Yeni askerlik sistemi yasalaşır ve yürürlüğe girerse, binlerce genç erken terhis olacak

130 bin askerin gözü bu hafta Meclis'te olacak. Bu hafta yeni askerlik düzenlemesi yasalaşır ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerse, binlerce genç terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu askerlikinecek. Yeni askerlik düzenlemesiyle uzun dönem-kısa dönem ortadan kalkacak. Uzun dönem için askerde olanlardan 6 ayı dolduran erler yasanın yürürlüğe girmesiyle hemen terhis olacak. Şu anda silah altında uzun dönem için askerde olanbulunuyor. Düzenleme geçen haftatarafından yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Aynı gün Danışma Kurulu kararıyla gecikilmeden komisyonda görüşülerek kabul edildi. Teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.