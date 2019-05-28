Başkan Erdoğan ile Berham Salih'ten kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi başladı. İki lider görüşme ardından iftar programında bir araya gelecek.
28.05.2019 20:26
- Son Güncelleme: 28.05.2019 21:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi başladı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İki lider görüşme ardından iftar programında bir araya gelecek.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
DİĞER GALERİLER