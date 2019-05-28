İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yılbaşından bu yana 41 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

TURUNCU KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Siirt'in Tillo ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi.



İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Tillo ilçesi Çınarlısu koyu kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan, Şehit Güvenlik Korucusu Resit Koçak 2019-07 Operasyonunda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Maral isimli terörist olduğu tespit edildi.