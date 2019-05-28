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  • 29.05.2019 05:40
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 05:40

'dan 'un fethi mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , 'un fethinin 566.yılını Twitter hesabından kutladı. Altun, "'un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, 'zulüm 1453'te başladı' diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul'un fethinin 566. yılı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'dan İstanbul'un fethi mesajı

Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 'un fethinin 566'ıncı yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, 'zulüm 1453'te başladı' diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul'un fethinin 566. yılı mübarek olsun! Fatih Sultan Mehmed'e ve şanlı ordusuna selam olsun."



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