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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 18:30

'ndan büyük saygısızlık! Vatandaşa attı

, gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor. "Sevgi pıtırcığı" İmamoğlu büyük bir skandala imza atarak vatandaşa hakaretler yağdırdı. Bununla da yetinmeyen Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünü kaybederek fiziki temasta bulunduğu o anlar kameralara yansıdı!

'nin Büyükşehir Belediye Başkanı 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul yerel seçimleri için meydanlarda gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor.

Daha önce İstanbul'un pekçok bölgesinde imza attığı skandallar yüzünden protestoların hedefi olan İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yine bir gerginlik yaşadı.

ÖNCE HAKARET SONRA TOKAT
İmamoğlu kendisini eleştiren vatandaşa önce hakaretler yağdırdı ardından ise fiziki temasta bulundu. O skandal anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Genci önce "ukalalık" yapmakla suçlayan İmamoğlu agresif tavırlarıyla dikkat çekti. Daha sonra ise, sohbeti yarıda kesip bölgeden uzaklaşmaya çalışan İmamoğlu'nun gence atması ise büyük şaşkınlık yarattı.

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