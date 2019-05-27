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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 16:24

? 2019 yılı fıtır fidye sadakası miktarı açıklaması!

? 2019 yılı fitre miktarı belirlendi. in belirlediği fitre ücreti 2019 yılı için oldu. Oruç fidyesi de her gün için bu rakam üzerinden hesaplanıp verilecek. Fidye; oruç ibadetinin yerine getirilememesi veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedel olarak biliniyor. Bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedele fidye deniyor. Dini bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedel olarak biliniyor. Peki bu yıl fidye miktarı ne kadar? Fidye ne zaman verilir? Fidye hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor.

'Oruç tutmayan ne kadar para verecek? Fidye nedir, fidye miktarı ne kadar?' sorularının yanıtları Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte herkes tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu duyurdu. Peki, fidye ne zaman verilir? Fidye miktarı 2019 ne kadardır? İşte fidye hakkında tüm merak edilenler... 2019 yılında fitre miktarı günlük 23 lira oldu. Ramazan ayından oruç ibadetinin yanı sıra maddi durumu yeterli olan Müslümanlar fitre verirler. Diğer adıyla fıtır sadakası olan fitre vermek farz mı? İşte merak edilenler. "Fıtr" kelimesi sözlükte "orucu açmak", aynı kökten fıtrat kelimesi ise "yaratılış" anlamına gelir. "Fıtır sadakası", Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükran ifadesi olarak fakirlere yapılan bir yardımdır.

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