'Oruç tutmayan ne kadar para verecek? Fidye nedir, fidye miktarı ne kadar?' sorularının yanıtları Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte herkes tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu duyurdu. Peki, fidye ne zaman verilir? Fidye miktarı 2019 ne kadardır? İşte fidye hakkında tüm merak edilenler... 2019 yılında fitre miktarı günlük 23 lira oldu. Ramazan ayından oruç ibadetinin yanı sıra maddi durumu yeterli olan Müslümanlar fitre verirler. Diğer adıyla fıtır sadakası olan fitre vermek farz mı? İşte merak edilenler. "Fıtr" kelimesi sözlükte "orucu açmak", aynı kökten fıtrat kelimesi ise "yaratılış" anlamına gelir. "Fıtır sadakası", Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükran ifadesi olarak fakirlere yapılan bir yardımdır.