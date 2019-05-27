Milyonlarca çalışanın hevesle beklediği Ramazan Bayramı'na bir hafta kaldı. Çalışanların merak ettiği soru Arife gününde çalışılması gereken yarım güne karşılık yıllık izin kullanılır mı? Oruç ibadetinin idrak edilmesinden sonra Ramazan Bayramı, 3 Haziran Pazartesi, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günlerine denk gelecek. 2019 yılında 9 gün olan Ramazan bayramı 3 Haziran pazartesi günü öğleden sonra başlayacak. Peki arife gününde yarım gün yıllık izin kullanılır mı? 3 Haziran arefe günü tam gün mü tatil, bayram tatili kaç gün detaylar haberimizde

Ramazan Bayramının ilk günü ise 04 Haziran Salı gününe denk gelecek. Cuma gününün de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi halinde Ramazan Bayramı tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkabilecek.