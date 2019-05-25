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  • 25.05.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 18:51

'de terör örgütü PKK'ya ait silah deposu bulundu

Giresun'da güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, 'nin Torul ilçesinde örgüte ait silah deposu bulunduSilah deposunda bir RPG-7 roketatar, 2 antitank mühimmatı, bir anti personel mühimmatı, 3 RPG-7 sevk fişeği, birer adet 12 voltluk akü ve radyo ele geçirildi.

Gümüşhane'de terör operasyonu!

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince 'nin Torul ilçesinde örgüte ait silah deposu bulundu.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü mensubu Düdükkanlu, Giresun ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer gösterme işlemi bittikten sonra adli makamlarla koordineli olarak yer göstermek maksadıyla Gümüşhane Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Bu doğrultuda kentin Torul ilçesi kırsalı Çit deresi mevkisinde Düdükkanlı'nın gösterdiği alanlarda yapılan aramada örgüte ait bir silah deposu bulundu.

Depodaki aramada da bir RPG-7 roketatar, 2 RPG-7 antitank mühimmatı, bir RPG-7 anti personel mühimmatı, 3 RPG-7 sevk fişeği, bir 12 voltluk akü ve bir radyo ele geçirildi.

RPG-7 roketatar, akü ve radyo ile delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konulurken, diğer mühimmatlar ise ekiplerce olay yerinde imha edildi.

Düdükkanlı'ya yapılan yer gösterme ve bu doğrultudaki operasyonel faaliyetlerin Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Trabzon, Giresun, Gümüşhane, ve Tokat'ta eş zamanlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

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