PKK köşeye sıkıştı! Kandil'in güneyine kaçıyorlar

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, terör örgütü PKK'nın Türkiye-Irak sınır hattından, Kandil'in güneyine doğru küçük gruplar halinde kaymaya başladığı ortaya çıktı. Türk güvenlik birimlerinin yerel, fiziki ve havadan istihbarat araçları ile Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik oluşturduğu baskılar somut bir şekilde sonuç vermeye başladı.



BÜYÜK GRUPLAR ÇEKİLDİ

Sınır hattına yakın Gare ve Kanireş gibi stratejik bölgelerde daha önce büyük gruplar halinde hareket edebilen teröristler, son bir yıldır TSK'nın İHA ve SİHA'lar eşliğinde yürüttüğü faaliyetle bitme noktasına geldi. Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin bölgeden küçük gruplar halinde çekildiğini ve kalan küçük bir grubun ise sivillerin arasında saklandığını belirtiyor.

"CAMGÖZ" HAZIRLANIYOR

Türk güvenlik birimleri, PKK'nın lider kadrosunun hareket alanını sıfırlamak için, üzerinde bir yıldır yoğun biçimde çalışılan "CAMGÖZ" adlı programın sonuna geldi. 'CAMGÖZ' programı, yüklenen fiziki ve görüntü bilgileri ile hareket halindeki teröristlerin kimliğini havadan belirleyecek. Dahası program araç içindeki silahlarının tanımını dahi yapabilecek.

Operasyon sırasında öldürülen veya yaralı kalan teröristin daha olay anında tespiti yapılabilecek. Program tamamen Türk mühendislerin tasarladığı ve yöneteceği bir program olacak. 'CAMGÖZ' ilk aşamada İHA ve SİHA'lara yüklenecek daha sonra program geliştirildikçe diğer teknik sistemlerde de kullanıma açılacak.

MAVET'İ KONTROL ALTINA ALDI

ABD'nin İran'ı hedef göstermesi ile birlikte, Gare ve Kanireş bölgesindeki teröristler küçük gruplar halinde İran Irak sınır hattındaki Mavet bölgesine doğru kaymaya başladığı kaydediliyor. Örgütün lider kadrosunda yer alan isimlerinde bu bölgeye kaydırıldığı belirtiliyor.

TERÖRİSTLER İRAN-IRAK SINIRA KAYDI

Terör örgütü PKK ile PJAK'ın Mavet İlçesi'nin Asos Dağı sınırında halktan zorla para ve vergi aldığı, ev ile bahçelerine el koyduğu belirtiliyor. Ayrıca vatandaşların ev ve mülklerine girmeye çalıştıklarını, yerleşim yerlerine üslerini kurduklarını, bu durumun da vatandaşların hayatlarına tehlike arz ettiğini bildiriliyor. Daha geçtiğimiz hafta Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi PKK'nın hareketliliğine sessiz kalmayacaklarını Ankara'ya iletmişti. Ancak hali hazırda durum tersi yönde seyrediyor.

"SÜLEYMANİYE SINIRI VE ASOS DAĞLARI'NDALAR"

Konuya ilişkin Habertürk'e değerlendirmede bulunan Mavet İlçesi Kaymakamı Kamuran Hasan, "PKK'nın sorunu ciddi bir sorundur. Bizim bilgimiz dışında bölgeye gelmişler. Eskiden de Asos Dağı'ndaydılar. Bu dakikadan sonra uçakların onları vurması durumunda bunun sorumlusu biz değiliz. Asos Dağları'ndalar" dedi. Süleymaniye İl Meclisi üyesi Ziyad Kake Reza ise, "Süleymaniye sınırlarında PKK militanları var. PKK'nın hükümetin işlerini engellemesi ve halktan vergi alması kabul edilmez. Bizim açımızdan da il idaresi ve siyasetçilerin bu durumu kabul etmeyip çözmesi gerekir" yorumunda bulundu.