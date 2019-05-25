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  • Son Güncelleme: 25.05.2019 22:03

Başkan Erdoğan'dan sanatçı ve sporcularla iftar sonrası önemli açıklamalar

Başkan , 'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, temeli geçtiğimiz aylarda atılan AKM ile ilgili, "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan , 'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu.


Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dizi sektöründe dünyada marka haline geldik.

Türk dizileri 156 ülkede dünyada 500 milyon kişi tarafından izleniyor.

Sporcularımız için önemli destekleri hayata geçirdik. Lisanslı sporcu sayımız 9 milyonun üzerine çıktı.

Türkiye genelinde 863 büyük spor salonumuz var.

2021'E YETİŞTİRMİŞ OLACAĞIZ
Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız.

Uluslararası alanda başarı gösteren sporcularımıza sahip çıkıyoruz.

Toplum için rol model haline dönüştüğünüzü unutmamalısınız.

Az önce Orhan Baba ile konuştum. 'Sigara içmedim' diyor. Ben de hayatımda hiç sigara içmedim.

Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor.

Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır.

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