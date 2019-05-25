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  • Son Güncelleme: 25.05.2019 15:10

kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

PKK'ya ağır darbe! Tüm hedefler vuruldu

ndan yapılan açıklamaya göre, 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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