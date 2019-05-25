Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabı üzerinden "Kaldırımlar", "Çile", "Reis Bey" ve "Bir Adam Yaratmak"ın da aralarında bulunduğu yüze yakın esere imza atan edebiyatçı Necip Fazıl Kısakürek'in ölümün 36. yılında bir anma mesajı yayınladı.Erdoğan, Twitter hesabındanmesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıylaifadeleri yer aldı.