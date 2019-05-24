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  • 24.05.2019 08:23
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 08:23

Başkanı `tan açıklaması

Başkanı , "tehlikeli" olarak tanımladığı `nin ABD- ticaret anlaşması içine girebileceğini söyledi.

Trump`tan Huawei açıklaması: Çok tehlikeli

Başkanı dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Technologies'e yönelik şikayetlerinin bir ABD- ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti ve Huawei'yi "çok tehlikeli" olarak tanımladı.

"Huawei'nin ne yaptığına güvenlik durumu, askeri durum açısından baktığınızda, çok tehlikeli olduğunu görüyorsunuz" diye konuşan Trump, "Eğer Çin ile bir anlaşma yaparsak, Huawei'nin de bir şekilde anlaşmanın içine dahil edilmesi olası" dedi.

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