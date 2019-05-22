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  • 22.05.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 09:49

için beklenen oldu! O listeden çıkarıldı

ABD tarafından kara listeye alınan Çinli devi , Google tarafından Q programından çıkarıldı. Henüz iki hafta önce yeni Android sürümü listesinde kendisine yer bulan Huawei'nin amiral gemisi Mate 20 Pro, artık Android listesinde yer almıyor.

Ve Huawei için beklenen oldu...

ABD yönetiminin ve iştiraklerini kara listeye dahil ettiği açıklamasının ardından Google'ın Çinli şirket ile iş birliğini askıya alması, ilk ciddi sonucunu verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamasına karşın, cephesinden ilk adım geldi. Huawei, Google'ın şu anda geliştirme aşamasında olduğu Android Q işletim sisteminin 'beta' programından çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?​
Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Google bundan böyle işbirliğini sadece açık kaynak ürünler alanında devam ettirecek.

Bu karara cep telefonlarına çip ve network desteği sağlayan, yarı iletken üreticileri ABD'li şirketler Qualcomm, Broadcom ve Intel'in de katılacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi kara listeye aldığını açıklamıştı.

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