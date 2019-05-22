ABD yönetiminin Huawei ve iştiraklerini kara listeye dahil ettiği açıklamasının ardından Google'ın Çinli şirket ile iş birliğini askıya alması, ilk ciddi sonucunu verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamasına karşın, Android cephesinden ilk adım geldi. Huawei, Google'ın şu anda geliştirme aşamasında olduğu Android Q işletim sisteminin 'beta' programından çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?​

Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Google bundan böyle işbirliğini sadece açık kaynak ürünler alanında devam ettirecek.

Bu karara cep telefonlarına çip ve network desteği sağlayan, yarı iletken üreticileri ABD'li şirketler Qualcomm, Broadcom ve Intel'in de katılacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi kara listeye aldığını açıklamıştı.