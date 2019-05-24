25 Ekim 1944'de Çin'in kırsal bir bölgesinde dünyaya gelen Ren Zhengfei'nin bir dünya markası haline getirdiği Huawei saldırı altında. ABD'nin kara listeye aldığı Huawei'ye karşı ilk operasyonu yapan şirket Google oldu. Google'ın ardından Android de, Huawei'le çalışmayacaklarını açıkladı. Bill Gates'in sahibi olduğu Microsoft da dün ilk hamlesini yaptı. Microsoft'un satışa sunduğu Huawei'nin dizüstü bilgisayar modelleri, şirketin online mağazasından kaldırıldı. Yazılım konusunda da şirketle çalışmayacaklarını açıkladı. Amerikan saldırısına karşı çareler arayan Huawei'ye bir darbe de İngiltere'den geldi. İngiliz çip tasarımcısı ARM'nin, Huawei Kirin işlemciler için olan aktif sözleşmeleri ikinci bir emre kadar askıya alacağı ortaya çıktı. Bu gelişmeden sonra, tüm gözler Huawei Mate 30 serisine güç verecek olan Kirin 985 işlemcisine çevrildi. Amerikan medyası da Huawei'yi eleştiren yayınlara ağırlık verdi. Amerikan gazeteleri, "Yüzde 70'i yabancı ülkelerinin yazılımları ve parçalarından oluşan Huawei sizce Çin malı mı?" sorusunu yöneltti.
Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei, kızının ABD tarafından rehin alınmasına rağmen geri adım atmadı.
Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei, kızının ABD tarafından rehin alınmasına rağmen geri adım atmadı.
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