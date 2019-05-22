Google'ın askıya aldığı Huawei telefonları kullanıcıları dikkat! İşte alternatif Android listesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararla aralarında Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış ve Google, Intel, Broadcom, Qualcomm gibi ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri Huawei ile işbirliğini durduracağını açıklamıştı. Çin ve ABD arasındaki bu savaş dünya çapındaki Huawei telefon kullanıcılarını etkileyecek. Peki Huawei telefon kullananlar şimdi ne yapacak? Kullanıcıların önündeki seçeneklerden biri yeni telefon satın almak. Peki Huawei telefon yerine hangi telefonlar satın alınabilir? İşte alternatif Android telefonlar listesi...
ABD Ticaret Bakanlığı, dün kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.
ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.
90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayacak.
Bu senaryo gerçek olması durumunda Güney Kore merkezli Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak.