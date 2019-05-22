GaleriTeknoloji

Google'ın askıya aldığı Huawei telefonları kullanıcıları dikkat! İşte alternatif Android listesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararla aralarında Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış ve Google, Intel, Broadcom, Qualcomm gibi ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri Huawei ile işbirliğini durduracağını açıklamıştı. Çin ve ABD arasındaki bu savaş dünya çapındaki Huawei telefon kullanıcılarını etkileyecek. Peki Huawei telefon kullananlar şimdi ne yapacak? Kullanıcıların önündeki seçeneklerden biri yeni telefon satın almak. Peki Huawei telefon yerine hangi telefonlar satın alınabilir? İşte alternatif Android telefonlar listesi...

22.05.2019 15:45 - Son Güncelleme: 22.05.2019 15:54
Google'ın askıya aldığı Huawei telefonları kullanıcıları dikkat! İşte alternatif Android listesi

ABD Ticaret Bakanlığı, dün kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.

Google'ın askıya aldığı Huawei telefonları kullanıcıları dikkat! İşte alternatif Android listesi

HUAWEI KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Yasağı 90 gün erteleyen karar kuşkusuz Huawei'nin kısa bir süreliğine olsa da rahat bir nefes almasını sağladı. Peki bu 90 günün sonunda işler istenildiği gibi gitmez ve Google yasağı kullanıma girerse ne olacak?

Google'ın askıya aldığı Huawei telefonları kullanıcıları dikkat! İşte alternatif Android listesi

Bu senaryo gerçekleşirse Huawei cihazlara sahip olan kullanıcılar Google'ın bazı Android güncellemelerinden mahrum kalacak. Huawei kullanıcıları bu yamaları ancak Android Open Source Project- Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) geldiğinde alabilecek.

Google'ın askıya aldığı Huawei telefonları kullanıcıları dikkat! İşte alternatif Android listesi

90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayacak.

Bu senaryo gerçek olması durumunda Güney Kore merkezli Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak.

Google'ın askıya aldığı Huawei telefonları kullanıcıları dikkat! İşte alternatif Android listesi

Google'ın bu kararının kullanıcı tarafından göreceği tepki şirketin kısa vadeli zararında belirleyici olacak. Zira kısıtlama halihazırda Huawei kullananları kapsamasa da yeni telefon alacaklar için başka markaları tercih etmeleri için yeterli motivasyonu barındırıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Google'dan açıklama: Güvenlik için bu uygulamaların silinmesi gerekiyor!
Google'dan açıklama: Güvenlik için bu uygulamaların silinmesi gerekiyor!