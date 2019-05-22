Google'ın askıya aldığı Huawei telefonları kullanıcıları dikkat! İşte alternatif Android listesi

HUAWEI KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Yasağı 90 gün erteleyen karar kuşkusuz Huawei'nin kısa bir süreliğine olsa da rahat bir nefes almasını sağladı. Peki bu 90 günün sonunda işler istenildiği gibi gitmez ve Google yasağı kullanıma girerse ne olacak?