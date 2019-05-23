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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 16:58

'nin İstanbul adayı 'nun yalanları bir bir ortaya çıkıyor

Oy gaspıyla İBB Başkanlığı koltuğuna oturmaya çalışan 'nin İstanbul adayı 'nun her geçen gün yeni yalanları ortaya çıkıyor. Katıldığı televizyon programlarında pervasızca yalan söyleyen İmamoğlu gerçekleri çarpıtarak algı yapıyor.

İmamoğlu'nun yalanları bir bir ortaya çıkıyor

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından türlü usulsüzlük ve şaibelerle 18 gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan 'li , YSK'nın "yeniden seçim" kararı almasının ardından yalanlara sarıldı.

16 milyon İstanbullu'nun hakkını gasp ederek başkanlık koltuğunu işgal etmek isteyen İmamoğlu, istediğini elde edemeyince "hakkım yenildi" imajı çizerek yalanlarla algı peşinde koşmaya başladı. Katıldığı televizyon programlarında pervasızca yalanlarına devam eden CHP adayının yalanları ise her geçen gün tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor.

YILDIRIM'IN SÖZLERİNİ ÇARPITTI
Cumhur İttifakı'nın adayı ile karşılıklı canlı yayın yapma polemiğine giren İmamoğlu, Yıldırım'ın söylediği sözleri çarpıttı. İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın canlı yayına çıkmak için başkalarından izin aldığı algısını yaratmaya çalıştı. İmamoğlu'nun çarpıttığı sözleri Binali Yıldırım'ın ise katıldığı televizyon programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz düzeltti. Binali Yıldırım ise, "Tek başıma karar veremem. Ekrem Bey ile birlikte karar vereceğiz." sözlerinin maksatlı bir şekilde birilerinden izin alacakmış gibi lanse edildiğini söyledi.

ŞEHİDİ BİLE YALANINA ALET ETTİ
FOX Tv'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Ekrem İmamoğlu bu programda söylediği yalanlarla boyut atladı. 18 günlük başkanlık dönemine ait in İBB sitesinden silindiğini iddia eden İmamoğlu bu yalanına şehit itfaiye onbaşı Taner Çebi'yi bile alet etti. Şehidi anma haberinin İBB sitesinden kaldırıldığını pervasızca iddia eden İmamoğlu'nun bu yalanı da çok geçmeden ortaya çıktı.

Takvim.com.tr

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