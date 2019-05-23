Türkiye, Rusya'dan S-400 alarak, olası hava saldırılarına karşı gücüne güç katacak. Bu durum CHP'yi rahatsız etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, S-400 konusunun NATO boyutu ile de değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sayın Dışişleri Bakanı ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz" dedi.

S-400 MESELESİNDE NATO'CU OLDULAR

Ünal Çeviköz, CHP olarak bu konuda fevkalade basit bir önerileri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Sayın Dışişleri Bakanı Türkiye ile ABD arasında S-400'lerin satın alımıyla ilgili olarak bunların ne kadar güvenlik tehdidi oluşturduğunu anlamak üzere bir komisyon kurulması teklifinde bulundu. Ancak bugüne kadar ABD'den bu komisyon teklifine bir yanıt alamadığını sürekli dile getiriyor. Böyle bir komisyonun Türkiye ile NATO arasında kurulmasının daha uygun olacağını, mesele bir NATO güvenliği meselesiyse NATO askeri makamları ile Türkiye askeri makamları arasında bu konunun NATO açısından ne kadar önemli bir güvenlik sorunu oluşturacağının anlaşılması maksadıyla bu komisyonun faaliyete geçirilmesi ve bu komisyonun çalışmaları sonuçlanana kadar da Türkiye'nin S-400 füzelerini kendi topraklarına konuşlandırmayı ertelemesini öneriyoruz. Bu fevkalade sağlıklı bir yol olacaktır. Çünkü giderek mesele Türkiye-ABD meselesi olmaktan Türkiye-NATO meselesi olmaya doğru evrilmektedir. NATO üyesi olan bir ülke olarak Türkiye'nin de üye olduğu örgütün kendisinden beklediği yükümlülüklerin yerine getirmeye gayret göstermesi gerekir."



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz

KILIÇDAROĞLU DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,"Birbirine uyumsuz silahlar alırsanız olumlu sonuçlar doğurmaz. Uyumun sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: S-400'LERİN KAPORASINI VERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 ile ilgili gelinen aşamayı şu şekilde açıklamıştı:

S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaporayı da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya'dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir. Gerek Sayın Putin, gerekse şahsımın bu konuda kararlılığımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayi veya savunmasıyla ilgili bağımsızlık ilkelerini veya bağımsız kararını herhalde kimsenin tartışmaya hakkı yoktur. Biz kendi bağımsızlığımızla ilgili kararımızı kendimiz veririz; ülkemizi savunmak için koruma tedbirlerini de, güvenlik tedbirlerini de kendimiz almakla mükellefiz. Eğer bir yerlerden bu noktada herhangi bir savunma unsurunu tedarikte zorluk çekiyorsak, girişimlerimiz çoğu kez engellemelere takılıyorsa başımızın çaresine bakacağız. Mesela, silahsız hava araçlarını maalesef dostlardan alamıyorduk biz, çok da yüksek paralar istiyorlardı, bedava da istemiyorduk üstelik. Ama terör örgütüne tank, top, zırhlı araçlar veriyorlar; ama biz parasıyla istediğimiz halde bazı ihtiyaçlarımızı tedarik edemiyoruz.