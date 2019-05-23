Başkan Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı için Türkiye'de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ı kabul etti. ATO Congresium'daki basına kapalı kabul yarım saat sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hazır bulundu.
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