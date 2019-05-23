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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 16:57

Başkan Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ı kabul etti

Başkan , Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ı kabul etti. Congresium'daki basına kapalı görüşme yarım saat sürdü.

Başkan Erdoğan, Guy Ryder'ı kabul etti

, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı için Türkiye'de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ı kabul etti. Congresium'daki basına kapalı kabul yarım saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hazır bulundu.

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