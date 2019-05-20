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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 22:43

İşte 'nin son tiyatrosu! CHP’li meclis üyesi 'ı normal bir vatandaş gibi gösterip...

'nin adayı 'nun kampanya ekibinin gündeme getirdiği bir sokak röportajında, sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadının CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı.

'nin adayı 'nun kampanya ekibinin gündeme getirdiği bir sokak röportajında, sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadının CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı.

Röportajda İmamoğlu'nu desteklediğini söyleyen Polat, dini argümanları da kullanarak muhafazakar kesimin İmamoğlu'nu desteklediği algısını oluşturma çalıştı. Gerçeğin gün yüzüne çıkması üzerine Polat'a tepki yağdı.

İşte CHP'li Emine Polat:

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