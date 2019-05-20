Binali Yıldırım'dan iftar davetine yanıt

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kendisini iftara davet eden gençlerin isteğini karşılıksız bırakmayan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, bu kez de bir başka vatandaşın davetine yanıt verdi.

KENDİ EVİNE DAVET ETTİ

Adem Yılmaz isimli vatandaşın sosyal medya hesabından "valla başkanım annem çok istiyo sizi iftarda misafir etmek annem için gelirseniz çok mutlu oluruz." yazarak davetine karşılık verdi. Binali Yıldırım bu davet mesajını alıntılayarak vatandaşı iftar için kendi evine davet etti. Yıldırım, "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım." dedi.

SAHURDA DA VATANDAŞLARLAYDI

Seçim öncesi İstanbul'u karış karış gezen Yıldırım, vatandaşların istek ve şikayetleriyle de yakından ilgileniyor. YSK'nın verdiği kararın gerekçesini ve 31 Mart seçimlerinde yaşanan usulsüzlükleri de vatandaşlara birebir olarak anlatan Yıldırım, iftar ve sahurlarda vatandaşlarla bir araya geliyor.