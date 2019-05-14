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  • 14.05.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 12:32

'dan gençlere iftar sürprizi

'nın adayı , Twitter hesabından kendisini iftara davet eden gençlerin isteğini karşılıksız bırakmadı. Yıldırım, gençlerin davetine "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" şeklinde cevap verdi...

Binali Yıldırım'dan gençlere iftar sürprizi
'nın adayı , Twitter hesabından gençlere büyük bir sürpriz yaptı. Yıldırım, "Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, birgün bize iftara bekleriz." paylaşımıyla kendisini iftara çağıran gençlerin davetine "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" şeklinde yanıt verdi.



İSTANBULLULARI MÜJDELEMİŞTİ!
Binali Yıldırım, dün yaptığı paylaşımında "İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun." sözleriyle İstanbulluları sevindirmişti.

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