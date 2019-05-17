Binali Yıldırım vatandaşlarla sahurda bir araya geldi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ümraniye'de başkanınızı seçtiniz. Bana da destek verdiniz ama 'ecük' eksik kaldı. Şimdi o eksiği tamamlayacağız." dedi.
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün Ümraniye'de belediyede, Başkanımız İsmet Yıldırım'ın düzenlediği yaşlılar ve engelliler iftarında bir araya geldik. Büyük sevgi ve muhabbet oldu benim için. Bugün başka bir programa da gittik. Oradan da söz verdik, 'gece 12'de gelebilirim, acaba orada kimse bulabilir miyim?' dedim. Başkanımız bana, 'gel o zaman anlarsın' dedi. Geldik, gördük, mahcup olduk söylediğimize. Maşallah Ramazan, dolu dolu bereketiyle geçiyor. Ramazan bereket demek, Ramazan günahlardan kurtuluş demek.
Bir seçim geçirdik, 31 Mart'tan bir şey anlamadık. Çalıştık çabaladık oylar sandıkta hiç edildi. Yani sahip çıkılmadıysa hırsızın günahı yok mu, hırsızlık mübah mı? Tabiiki sahip çıkmamız gerekir. O halde 23 Haziran'da sahip çıkıyoruz. Bu işin hesabını 23 Haziran'da Ümraniye soracaktır. Allah sizden razı olsun. Başkanınızı seçtiniz, sağ olun. Bana da destek verdiniz sağ olun ama 'ecük' eksik kaldı. Şimdi o eksiği tamamlayacağız. Sadece tamamlamakla kalmayacağız, biraz da fazla olsun ki işi sağlama bağlayalım."