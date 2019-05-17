Binali Yıldırım vatandaşlarla sahurda bir araya geldi

Bir seçim geçirdik, 31 Mart'tan bir şey anlamadık. Çalıştık çabaladık oylar sandıkta hiç edildi. Yani sahip çıkılmadıysa hırsızın günahı yok mu, hırsızlık mübah mı? Tabiiki sahip çıkmamız gerekir. O halde 23 Haziran'da sahip çıkıyoruz. Bu işin hesabını 23 Haziran'da Ümraniye soracaktır. Allah sizden razı olsun. Başkanınızı seçtiniz, sağ olun. Bana da destek verdiniz sağ olun ama 'ecük' eksik kaldı. Şimdi o eksiği tamamlayacağız. Sadece tamamlamakla kalmayacağız, biraz da fazla olsun ki işi sağlama bağlayalım."