FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası verildi.
Son dakika: Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e FETÖ'den 10 yıl hapis cezası
FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası verildi.
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