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  • 17.05.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 16:52

: Biz, bizi sevmeyeni de seviyoruz

Cuma namazı sonrası konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz." dedi.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan Binali Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmayarak fotoğraf çekildi.

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