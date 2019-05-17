Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan Binali Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmayarak fotoğraf çekildi.
Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan Binali Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmayarak fotoğraf çekildi.
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