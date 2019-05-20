Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kendisini iftara davet eden gençlerin isteğini karşılıksız bırakmayan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, bu kez de bir başka vatandaşın davetine yanıt vermişti.

Adem Yılmaz isimli vatandaşın sosyal medya hesabından "valla başkanım annem çok istiyo sizi iftarda misafir etmek annem için gelirseniz çok mutlu oluruz." yazarak davetine karşılık vermişti. Binali Yıldırım bu davet mesajını alıntılayarak vatandaşı iftar için kendi evine davet etmişti. Yıldırım, "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım." ifadesini kullanmıştı.

Binali Yıldırım bu akşam Adem Yılmaz isimli vatandaşı ve ailesini evinde ağırladı.



Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden "Bu akşam Adem Yılmaz kardeşim ve ailesini gönül soframıza konuk ettik. İç ısıtan sohbetiyle, gecemizi şenlendiren Mine Teyzeme ve diğer aile üyelerimize teşekkür ederim. Ramazanımız hayırlı, oruçlarımız kabul olsun." ifadesine yer verdi.