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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 22:31

Bakanlık açıkladı: Holding soyguncuları yakalandı

, elleri ve ayakları bağlanarak soyulan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve eşi 'ın soyulması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Sarar Holding soyguncularının Bulgaristan sınırında yakalandığını açıkladı.

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