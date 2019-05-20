İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir'de yüzleri maskeli soyguncular tarafından elleri ve ayakları bağlanarak soyulan Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın soyulması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, Sarar Holding soyguncularının Bulgaristan sınırında yakalandığını açıkladı.

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