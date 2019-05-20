Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.05.2019 00:09
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 00:13

: Başkan Erdoğan'ın daveti çok önemliydi

BBP Genel Başkanı , "Sayın , 'ü Anma, Gençlik ve 100'üncü 'ne siyasi bölücüler dışındaki bütün leri genel başkanlar düzeyinde davet etmiş olması gerçekten çok önemliydi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın daveti çok önemliydi

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Destici, ramazanın, ruhuna uygun bir şekilde kardeşlik ve birlik duygusu içerisinde geçtiğini belirtti.

Türk ve İslam coğrafyalarında yaşanan zulümlerin yürekleri yakmaya devam ettiğini aktaran Destici, "'dan Afrika kıtasına kadar Kafkaslar'dan Kırım'a, Filistin'den Suriye'ye, Irak'a Myanmar'a kadar bütün bu coğrafyalarda maalesef Müslüman kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif ayını da kan ve gözyaşı içerisinde geçiriyorlar." diye konuştu.

"Sayın , 'ü Anma, Gençlik ve 100'üncü 'ne siyasi bölücüler dışındaki bütün leri genel başkanlar düzeyinde davet etmiş olması gerçekten çok önemliydi." diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hassasiyeti için BBP Genel Başkan olarak ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bir iki genel başkan arkadaşımız da olsaydı, fotoğraf eksiksiz olarak tamamlanacaktı ama bu da büyük bir adımdır. Milletimiz, ittifakı görmek istiyor. Bu açıdan Türkiye ittifakının bir fotoğrafıydı."

SAMSUN'DA LİDERLERİN BİR ARAYA GELMESİ
Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve birliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Destici, Cumhurbaşkanı ve siyasi parti liderlerinin 'da çektirdiği fotoğrafın önemli olduğunu vurguladı.

lerine ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, "'tan önceki kararımızın arkasındayız. Biz 15 Temmuz'da darbenin karşısında nasıl durmuşsak, 16 Nisan Referandumu'nda nerede durmuşsak, 24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 31 Mart'ta, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz." şeklinde konuştu.

"S-400 PROJESİ TÜRKİYE İÇİN HAYATİ BİR PROJE"
Ramazanın ardından Fırat'ın doğusuna bir hareket başlatılmasını beklediklerini kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Bu operasyonun başlatılması elzemdir çünkü orası onarılmayacak bir yara haline dönüşebilir. Daha ağır bedeller ödemeyle karşı karşıya kalabiliriz. Ha keza S-400 ve F-35 meselesi. S-400 projesi Türkiye için çok hayati bir projedir. Ben 'Türkiye'nin önündeki 100 yılın projelerinden bir tanesidir' dediğimde bunu abartılı bulanlar oldu. Bir kere daha söylüyorum çünkü bizim hava savunma sistemimizi ivedilikle güçlendirmemiz lazım."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMustafa Destici: Başkan Erdoğan'ın daveti çok önemliydi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri