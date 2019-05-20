Başkan Erdoğan: Hepimiz aynı gemideyiz

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlamaları nedeniyle düzenlenen törende, devletin zirvesi bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Türkiye düşmanlarına önemli mesajlar gönderdi:

Osmanlı'nın takadi kesildiğinde de yerini, taze bir nefes olarak Cumhuriyetimiz almıştır. Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak ayak basmıştır. Fırsat bulduklarında bizi içimizden bölmeye, dışarıdan kuşatmaya çalışıyorlar.



Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası halen bitmiş değildir. Her gün ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyoruz. 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim ruhu, 82 milyon nüfusuyla ülkemizin her köşesinde yaşıyor.

Birileri faizi, döviz kurunu, enflasyonu; gizli açık ambargoları, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice işlemleri kendi mecrasında yürüyor olarak görüyor olabilir. Ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz.



Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal işgale boyun eğenlere itibar etmeden sadece hak'ka ve halka inanarak mücadelesini yürüttüyse biz de aynı şekilde hareket ediyoruz.

KIZIL ELMAMIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR

Başkan Erdoğan, Samsun'da gençler ve sporcularla iftar programında bir araya geldi. "Her milletin bir hedefi, bir kızıl elması vardır" diyen Erdoğan, "Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'dir. Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Bu kazanımlar size emanettir.

Başkan Erdoğan ve muhalefet liderleri Atatürk'ün Samsun'da karaya çıktığı yerde birliktelik pozu verdi.