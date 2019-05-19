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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor.



Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında Tütün iskelesi önünde düzenlenen resmi tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile kabine üyelerinin katılımıyla başladı. Törene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'de katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN HALKA HİTAP EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tütün İskelesi'nde düzenlenen törende halka hitap edecek.







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