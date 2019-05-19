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  • Son Güncelleme: 19.05.2019 15:15

'nin 100. yılı | Başkan Erdoğan, ’nde halka hitap edecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, kentte görkemli törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’nde halka hitap edecek.

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'ü Anma, Gençlik ve tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve 'de törenlerle kutlanıyor.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında önünde düzenlenen resmi tören Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile kabine üyelerinin katılımıyla başladı. Törene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'de katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN HALKA HİTAP EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tütün İskelesi'nde düzenlenen törende halka hitap edecek.



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