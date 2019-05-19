AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran için seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldırım bugün 15 Temmuz Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftara katıldı. Son olarak Yıldırım, İstanbul'da katıldığı iftar programdan çocuklarla çekindiği renkli bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Yıldırım paylaşımında "Fotoğrafta beni bulun!" notunu düştü.