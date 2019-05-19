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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 00:42

: Fotoğrafta beni bulun

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , çocuklarla çekindiği renkli bir fotoğrafı hesabı üzerinden paylaştı. Yıldırım paylaşımında "Fotoğrafta beni bulun!" notunu düştü.

Binali Yıldırım'dan gülümseten paylaşım

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 23 Haziran için seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldırım bugün 15 Temmuz Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftara katıldı. Son olarak Yıldırım, 'da katıldığı iftar programdan çocuklarla çekindiği renkli bir fotoğrafı hesabı Twitter'dan paylaştı.

Yıldırım paylaşımında "Fotoğrafta beni bulun!" notunu düştü.

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