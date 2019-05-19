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  • Son Güncelleme: 19.05.2019 20:00

Başkan Twitter'dan paylaştı: 'yi daha ileri taşıyalım

Başkan , witter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydi... ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek, 'yi daha ileri taşıyalım." ifadelerini kullandı.

Başkan'dan anlamlı tweet: Türkiye'yi daha ileri taşıyalım

Başkan , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne katılan muhalefet partilerinin genel başkanları ve gençlerle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydi... ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek, 'yi daha ileri taşıyalım." ifadelerini kullandı.

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