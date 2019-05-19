Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne katılan muhalefet partilerinin genel başkanları ve gençlerle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek, Türkiye'yi daha ileri taşıyalım." ifadelerini kullandı.
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