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  • Son Güncelleme: 19.05.2019 21:23

Son dakika... Başkan 'dan 'da önemli açıklamalar

Başkan 'da düzenlenen iftar programının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü 'nin inşasıdır. Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacaktır." dedi.

Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacaktır

Başkan TÜYAP Merkezi'nde gençler ve sporcularla iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "(Gençlere) Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Şayet bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir varsa bu hepimizin ortak başarısıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, " bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Bu kazanımlar size emanettir." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Son 17 yılda sadece Türkiye'yi büyütmedik. 82 milyonunu kardeşliği ve muhabbetini de büyüttük. Büyük ve güçlü Türkiye davamıza sedakatle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Milletimizin üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik.

Zorluklar karşısında yılmadık, saldırılar karşısında asla geri adım atmadık. Milletimiz üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik. Milletimizin nasıl bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok daha iyi anlıyoruz. Kurtuluş mücadelesi sırasında şehit olan her bir askerimizi minnetle yad ediyorum. Tarih bilinci olmayan milletlerin geleceği karanlıktır. Bizler ulu bir çınar gibi kökü derinlere tarihi bir mirasın büyüttüğü bir milletiz. Sporcu gençlerden olimpiyat madalyası bekliyorum. Her milletin bir hedefi, bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'dir. Son 17 yılda milletimize vurulan prangaları tek tek parçaladık.

Kurtuluş mücadelesi sırasında şehit olan her bir askerimizi minnetle yad ediyorum. Tarih bilinci olmayan milletlerin geleceği karanlıktır. Bizler ulu bir çınar gibi kökü derinlerde tarihi mirasın büyüttüğü bir milletiz. Sporcu gençlerden Olimpiyat Madalyası bekliyorum.

Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacaktır

Her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Bu kazanımlar size emanettir.

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