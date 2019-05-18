Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.05.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 18:00

Şehit son yolculuğuna uğurlandı

- Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan (36), memleketi ’un Kargı ilçesi Dereköy'de toprağa verildi. Şehidin babası , cenazede torunu Ramazan'a sarılıp öperek gözyaşı döktü.

Şehit uzman çavuşa acı veda!

Şehit için memleketi 'un Kargı ilçesi Dereköy Köyü'nde öğlende tören düzenlendi. Dereköy Merkez Camii'ndeki törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin eşi Seyhan Kapaklıkaya ile çocukları Ramazan, Mete ve Ahmet Kapaklıkaya cenazede dua edip gözyaşı döktü. Seyhan Kapaklıkaya, en küçük oğlu Ahmet ile birlikte eşinin tabutuna dokunup ağladı. Cenazede şehidin annesi Hatice Kapaklıkaya'nın ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

TORUNUNA SARILIP AĞLADI
Şehidin babası , cenaze namazı için saf tutmaya geldiğinde büyük torunu Ramazan'a sarılıp öperek gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. 12 yıllık asker olan Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın 2012'den beri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde görev yaptığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriŞehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya son yolculuğuna uğurlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri