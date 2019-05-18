Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya için memleketi Çorum'un Kargı ilçesi Dereköy Köyü'nde öğlende tören düzenlendi. Dereköy Merkez Camii'ndeki törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin eşi Seyhan Kapaklıkaya ile çocukları Ramazan, Mete ve Ahmet Kapaklıkaya cenazede dua edip gözyaşı döktü. Seyhan Kapaklıkaya, en küçük oğlu Ahmet ile birlikte eşinin tabutuna dokunup ağladı. Cenazede şehidin annesi Hatice Kapaklıkaya'nın ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

TORUNUNA SARILIP AĞLADI

Şehidin babası Şaban Kapaklıkaya, cenaze namazı için saf tutmaya geldiğinde büyük torunu Ramazan'a sarılıp öperek gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. 12 yıllık asker olan Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın 2012'den beri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde görev yaptığı belirtildi.