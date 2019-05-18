AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı ararken şehit düşen 2 askere hüzünlü tören

Trabzon Havalimanı'na götürülen evli ve 1 çocuk babası Astsubay Mustafa Gidergelmez'in naaşı uçakla memleketi Gaziantep'e, evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın naaşı ise memleketi Çorum'a gönderilecek.