AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı ararken şehit düşen 2 askere hüzünlü tören
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.
18.05.2019 09:55
- Son Güncelleme: 18.05.2019 09:58
Burada düzenlenen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 17. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ahmet Burak Yürüten, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kurum müdürleri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.
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