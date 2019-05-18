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Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker şehit oldu

’da AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, derede kayboldu. Arama çalışmaları sırasında iki asker, akıntıya kapılarak şehit oldu...

Acı üstüne acı
Kayıp muhabiri arama çalışmaları sırasında iki jandarma akıntıya kapılarak şehit oldu.'da AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, 8 gün önce Derebaşı deresinde kayboldu. Dün ise gazeteciyi arama çalışmaları sırasında kurtarma timinden iki jandarma suya kapıldı. İkisi de şehit oldu. Şehit olan askerlerin Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya oldukları belirlendi.

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