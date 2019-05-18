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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 18:10

Cumartesi çekiliş sonuçları açıklandı

çekiliş sonuçları her hafta büyük bir heyecanla takip ediliyor. İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'da yani bugün şanslı numaralar açıklandı.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Sayısal Loto şans oyunları arasında en fazla ikramiye dağıtan oyun olma özelliği bakımından öne çıkıyor. En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Şansını deneyen vatandaşlar çekiliş sonucuna haberimizin içerisinde ulaşabilir...

18 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

16, 21, 26, 42, 45, 48

18 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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