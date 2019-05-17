Son dakika gelişmesine göre Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Bayburt'tan acı haber geldi... Suya kapılan iki askerin de şehit olduğu bilgisine ulaşıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Trabzon sınırında uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Soğanlı Deresi'nde suya kapılarak kaybolan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 askerin cansız bedenine ulaşıldı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.
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