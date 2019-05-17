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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 20:04

Son dakika... 'ta gazeteci Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında suya kapılan iki asker şehit oldu

- arasındaki 'nda uçuruma düşen muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan ekibinden suya kapılan iki asker şehit oldu.

Bayburt'tan acı haber! Suya kapılan iki asker şehit oldu

Son dakika gelişmesine göre - arasındaki 'nda uçuruma düşen muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan ekibinden 2 . Bayburt'tan acı haber geldi... Suya kapılan iki askerin de şehit olduğu bilgisine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Trabzon sınırında uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri 'yı arama çalışmaları sırasında Soğanlı Deresi'nde suya kapılarak kaybolan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 askerin cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

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