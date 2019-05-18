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  • 18.05.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 12:01

'ın 'Tosun'u 'dan eşi 'a romantik klip! Yanındaki isme dikkat

vurgununun bir numaralı ismi, 'Tosun' lakaplı, 'ın eşi 'a hazırladığı nişan töreni fotoğraflarından oluşan klip ortaya çıktı. Klipte Mehmet Aydın'ın eşiyle mutlu anları yer alırken Çiftlik Bank'ın yazılımcısı olduğu giçin tutuklanan isimli sanığın da, Mehmet Aydın'ın hemen yanında olduğu dikkatlerden kaçmadı.

'' ile yaklaşık 130 bin kişiyi 1 milyar 139 milyon 972 bin lira dolandırarak kayıplara karışan ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılan 'Tosun' lakaplı 'ın yeni görüntüleri orta çıktı.

TOSUN'DAN EŞİNE ROMANTİK KLİP
Aydın'ın, kayıplara karışmadan birkaç ay önce evlendiği eşi 'la nişan töreninde çekilen fotoğraflardan klip hazırlamış. Klipte Mehmet Aydın'ın eşiyle mutlu anları yer alıyor. Bir diğer görüntü ise Aydın çifti, yüz değiştirmeye yarayan mobil uygulamayı kullanarak eğleniyor.

YANINDAKİ İSME DİKKAT
Açılan soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank'ın yazılımcısı olduğu gerekçesiyle yakalanan ve tutuklu olarak yargılananlar arasında yer alan isimli sanığın da, Mehmet Aydın'ın hemen yanında olduğu görülüyor.

İşte o klipten kareler:




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