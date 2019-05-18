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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 11:09

Son dakika: 'dan kahreden haber: 1 asker şehit oldu

, sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında; tarafından tarafına yasa dışı geçmeye çalışan şahısları yakalamak için müdahale edildiği esnada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Hatay'dan kahreden haber: 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2019 tarihinde sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında; tarafından tarafına yasa dışı geçmeye çalışan şahısları yakalamak için müdahale edildiği esnada bir kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Onabaşı Ertuğrul Üstün için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, 17 Mayıs 2019 tarihinde Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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