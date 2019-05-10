"Çiftlik Bank" davasında flaş gelişme

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılandığı davada, 24 sanığın savunması alındı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 11'i tutuklu 24 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmaları alındı.

Tutuklu sanıklardan Cudi Cumhur Yurdakul, bilgisayar yazılım uzmanı olduğunu belirterek, "İstanbul Kartal'da ikamet ederken 2016 yılı Aralık ayında internet sitesinden bana ulaşan önceden tanımadığım Cengiz Samur'un teklifi üzerine Bursa'ya giderek, Cengiz Samur, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın adlı kişiler ile Çiftlik Bank olarak bilinen şirkette yazılım geliştirici olarak çalışma konusunda görüştüm. Sözleşme ile şirketin Bursa'daki iş yerinde 15 Mayıs 2017 tarihine kadar çalıştım. Kimseden para almadım. Kimseyi de bu oluşuma para yatırması konusunda yönlendirmedim. Örgüt yöneticisi veya üyesi değilim." dedi.



