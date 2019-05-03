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’ın ardından çetesi ortaya çıktı! isyan bayrağını açtı

’ın ardından çetesi ortaya çıktı. Dolandırıcılar, solucan çiftliği kurma yalanıyla 20 bin kişiden para topladı. Çete, 40 milyon euro vurgun yaptı. ise isyan bayrağını açtı...

'Soy'ucan BANK

Dolandırıcılar sınır tanımadı. ''tan sonra '' skandalı yaşandı. Dijital para yalanıyla 300 milyon euro vurgun yapan çetenin yeni oyunu ortaya çıktı. Çete, şimdi de "Kaliforniya'dan kırmızı solucan getirip, çiftlik kuracağız. Solucan gübresi pazarlayıp, kar payı dağıtacağız" yalanıyla para topladı. 20 bin kişinin 40 milyon euro dolandırıldığı saptandı.

Çetenin elebaşlarının, Özkan, Ali Dinler, Ahmet Altun, Selçuk Güleç ve Mustafa Türeli olduğu açıklandı. Dolandırıcıların vurgun paralarıyla Dubai ve ABD'de tatil yaptıkları saptandı. 10 bin mağdur, soluğu savcılıkta aldı. Ancak çete hala yakalanamadı. , dolandırıcıların yakalanıp en ağır cezayı almalarını istediklerini anlattı.



MEVLÜT YÜKSEL

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