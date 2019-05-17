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  • 17.05.2019 11:02
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 11:07

'den, ‘Her şey güzel olacak’ diyen sanatçılara muhteşem cevap

, 'Her şey güzel olacak' paylaşımlarıyla tepki çeken sanatçılara böyle yanıt verdi: "Dün 'de ile selfie çektirmek için yarışıyorlardı, bugün İmamoğlu'na destek çıkmak için... Bir duruşunuz olsun be!"

‘Her şey güzel olacak’ diyen sanatçılara ayar

, sanat dünyasının iki yüzlülüğünden dert yandı: "İnsanlar parti sempatizanlığı ile devletçiliği ayırt edemiyor. Vatanını, milletini seven bir insanım. Ben vatanımla ilgili açıklama yapınca 'Bırak siyaseti, yalakalığı' diyorlar ama kendileri çıkıp kampanya düzenliyorlar."



'BU ADAMLARA ÇIT YOK!'
Güney, "Bana gelince her türlü küfrü edecekler ama bu arkadaşlar yapınca çıt yok. Bunlar, işine göre hareket eden adamlar. Dün 'de ile selfie çektirmek için yarışıyorlardı, bugün İmamoğlu'na destek çıkmak için... Bir duruşunuz olsun be!"



Yusuf Güney, seçim iptal edildi diye ortalığı birbirine katmak isteyenlere seslendi: "Belçika'da seçimler iptal edildi, Fransa'da da aynısı oldu. En çok seçim bizde yapılıyor, bu demokrasinin göstergesidir."


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