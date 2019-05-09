Bir grup ünlü isim, 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul'da yapılan usulsüzlükler nedeniyle YSK'nın 23 Haziran tarihinde İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar vermesinin ardından sosyal medya üzerinden harekete geçti. Bu kirli algı operasyonuna destek vermediği için bazı ünlü isimlere 'mahalle baskısı' uygulanmaya çalışılıyor. Bu konuda en büyük hamleyi yapan Oda TV skandal bir habere imza attı.

GERÇEK YÜZLERİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'de sözde özgürlüğü en çok savunanlardan olduğunu iddia eden Oda TV'nin bu rezil haberi büyük tepkilere neden oldu. Düşünce özgürlüğünü hiçe sayan ve habercilik değerlerine ihanet eden bu skandal haber Oda TV'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

KİRLİ TEZGAHA DESTEK VERMEYENLERİ HEDEF TAHTASINA OTURTTU

Haberde Oda TV: "Ünlü isimler İmamoğlu'na destek verirken kamuoyunun dikkati "Her şey çok güzel olacak" diye yazamayanlara çevrildi" dedi ve sanatçıların isimlerini tek tek açıklayarak hepsini hedef tahtasına oturttu.