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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 23:26

Skandal bölücülük hamlesi! CHP’ye destek vermeyen sanatçıları listeleyerek mahalle baskısına başladı

Tetikçi medya organı mahalle baskısına başladı. Oda TV, 'nın 'da lerin yenilenmesi kararını vermesinin ardından dan yürüttükleri vermeyen ünlü isimleri hedef tahtasına koydu. Oda TV'de yayınlanan haberde "Ünlü isimler İmamoğlu’na destek verirken kamuoyunun dikkati “Her şey çok güzel olacak” diye yazamayanlara çevrildi" diyerek sanatçıları bölmeye ve ötekileştirmeye çalıştı.

Oda TV'den skandal bölücülük hamlesi!

Bir grup ünlü isim, 31 Mart yerel lerde 'da yapılan usulsüzlükler nedeniyle 'nın 23 Haziran tarihinde İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar vermesinin ardından üzerinden harekete geçti. Bu vermediği için bazı ünlü isimlere 'mahalle baskısı' uygulanmaya çalışılıyor. Bu konuda en büyük hamleyi yapan skandal bir habere imza attı.

GERÇEK YÜZLERİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI
'de sözde özgürlüğü en çok savunanlardan olduğunu iddia eden Oda TV'nin bu rezil haberi büyük tepkilere neden oldu. Düşünce özgürlüğünü hiçe sayan ve habercilik değerlerine ihanet eden bu skandal haber Oda TV'nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

KİRLİ TEZGAHA DESTEK VERMEYENLERİ HEDEF TAHTASINA OTURTTU
Haberde Oda TV: "Ünlü isimler İmamoğlu'na destek verirken kamuoyunun dikkati "Her şey çok güzel olacak" diye yazamayanlara çevrildi" dedi ve sanatçıların isimlerini tek tek açıklayarak hepsini hedef tahtasına oturttu.

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