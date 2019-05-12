MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iftar yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi:



Neyin hodri meydanı: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok hırçın bir üslupla, gergin bir bakışla tartışma zemini açmış ve YSK'nın yedi üyesi üzerinde isimlendirme yaparak onları 'çete' olarak suçlamıştır. Bu kadar aşırı, kırıcı, karıştırıcı konuşmayı yapan kişi dokunulmazlık zırhına bürünmemelidir. CHP'nin bazı sözcüleri 'Hodri meydan' diyor. Neyin hodri meydanını yapacağız? Getireceksen bu dokunulmazlığı sen getirecektin.



Yüzde 51'e saygı duy: Herkes Cem Yılmaz'i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce elbiseni değiştir derim. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem.



TÜSİAD ciddi değil: Türkiye'nin önemli siyasi krizler yaşadığı ortamda bekleyip bekleyip siyasi krizi tahrik edici konuşmayı TÜSİAD alışkanlık haline getirmiştir. Şimdi bir başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor.Ona o cümleyi tersinden okuturlar. TÜSİAD'ın ciddiye alınır tarafı da kalmamıştır.



Sloganlar yanlış: 'Her şey çok güzel olacak sloganıyla ilgili) 2014-2013 yıllarında Emre Uslu denen bir kişinin sloganı bu. Şimdi bunu herkes kullanıyor. Bir de bütünleşenler var. Kimler var mesela? Güroymak'a giderken orada Norşin olarak isim değişikliğini ifade ederken 'Her şey çok güzel olacak' diyen bir eski cumhurbaşkanı var, FETÖ'cüler, PKK'lılar var. Slogan çok yanlış.







YILDIRIMLAR ÇAKSIN

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın sloganının belirleyicisinin MHP olmadığını söyledi ve ekledi: "Bana ille de bir slogan diyorsanız, 'İstanbul'da bu kadar gürleyen havada, yağmur bereket varken yıldırımlar çaksın' derim."







İKİNCİ İMZA VAKASI

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, KKTC'ye gitti. Denktaş'ın mezarını ziyaret etti. Defteri "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" diye imzalarken "Böyle yazmaya devam edeceğim" dedi.



Burak Erdem ÇELİK

