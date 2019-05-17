Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği YİK Başkanı Tuncay Özilhan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "31 Mart seçimleri her şeyden önce ülkemiz için önemli bir demokrasi sınavı oldu. İktidar, muhalefet, YSK olmak üzere devlet kurumları bu seçimlerde büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Tuncay Özilhan'ın bu açıklamalarını uzmanlar AHaber ekranlarında yorumladı.
TÜSİAD HEP BÖYLEYDİ
A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, tartışmalara ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Övür, TÜSİAD'ın tepki çeken açıklamalarına ilişkin "TUSİAD aslında seçilmiş hükümetlerle ilişkisine baktığımızda ne zaman Türkiye'nin meselelerini çözmeye çalışan seçilmiş bir hükümet varsa TÜSİAD hep onun karşısında yer almıştır" dedi.
VESAYET REJİMİNİN EN GÜÇLÜ ODAĞI
Mahmut Övür, TÜSİAD hakkında "Darbe zamanında kurulan, vesayet rejiminin en büyük dayanaklarından birisidir" dedi.
BAŞINDA TÜRK VAR AMA BU ÜLKEYLE ALAKASI YOK!
TÜSİAD'ın açıklamalarını değerlendiren bir başka isim olan gazeteci Emin Pazarcı, TUSİAD için "Başında Türk var ama bu ülkeyle uzaktan yakından alakası yok. Demokrasiden yana hiçbir zaman tavır almamıştır" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri ile iftar programının ardından önemli açıklamalarda bulunmuş ve TÜSİAD'ın tepki çeken açıklamaları hakkında "TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim. İçeriden vurmaya çalışanlara da hesabını sormasını biliriz. Daha siz bir hafta önce ziyaretime geldiniz. Daha bir hafta geçmeden yaptıkları konuşmaya bak. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz. Sizleri kurtarırsa bu millet kurtarır." ifadesini kullanmıştı.
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